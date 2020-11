Efter stigende smitte skrues der op for coronatest i og omkring København

Coronasmitten fortsætter med at stige, og særligt i dele af hovedstaden går det den forkerte vej. Derfor skrues der op for indsatsen i København og 16 øvrige kommuner i og omkring hovedstaden.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aften på et pressemøde.

»Vores myndigheder iværksætter en intensivering af test og smitteopsporing i de her kommuner, siger han og peger på, at smitten særligt ses blandt de 10-29-årige.- Det er bekymrende. Vi følger situationen meget tæt og vurderer løbende, om der er brug for nye tiltag. Er det anbefalingen, vil vi ikke tøve med at indføre dem i de her kommuner«, siger han.

Coronataskforce udvides

Den coronataskforce, der den seneste tid har været indsat i vestegnskommunerne, udvides til også at omfatte flere andre kommuner.

De nye kommuner, som tilføjes til listen, er Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby.Taskforcen arbejdede allerede i Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

»Der er forskel fra kommune til kommune, men generelt ser vi et højt antal nye smittede hver dag i det område af Danmark. Vi er på cirka 242 per 100.000 indbyggere i de kommuner. På landsplan er vi på 144, så man er altså væsentligt over«, siger Magnus Heunicke.

Taskforcen ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den hjælper kommunerne med at intensivere den lokale og opsøgende indsats for at effektivisere opsporing og isolation af smittede. Der er i alt 29 kommuner i Region Hovedstaden. Det er altså i omkring to tredjedele af dem, hvor der sættes særligt ind mod coronasmitten.

