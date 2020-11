Vi har endnu ikke set toppen af epidemien. Nu gør hospitalerne sig klar til aflysninger for at kunne følge med

Mens vinteren står for døren, forbereder hospitaler sig over hele landet på en situation, hvor de er nødt til at aflyse planlagte operationer af patienter og i stedet bruge flere kræfter på at undersøge, behandle og pleje indlagte covidpatienter. Det er de fem regioner, som driver hospitalerne. Og de har svært ved at se, at aflysninger kan undgås.

»Det generelle billede på tværs af landet er, at antallet af covidindlæggelser ikke skal meget højere op, før vi er nødt til at ændre afviklingen af den normale aktivitet i sundhedsvæsnet«, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Lige nu er omkring 250 patienter med coronavirus indlagt på hospitalerne, der for de flestes vedkommende endnu ikke har været nødt til at åbne ekstra sengeafsnit for at følge med behovet. Men nu kommer julemåneden og den kolde årstid. Myndigheder, sygehuse, eksperter og det europæiske rådgivende organ ECDC forventer et stigende smittetal og dermed også en stigning i antal indlæggelser.