Hospitalerne skal have plads til over 1.000 covidpatienter

Der blev sagt nogle pænt dramatiske ord på det berømte pressemøde 11. marts i år, da regeringen lukkede store dele af Danmark ned og samtidig gjorde klart, at vi stod over for en trussel, ingen kendte omfanget af.

Da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fik ordet efter statsministerens indledende tale, viftede han med en planche, der viste to kurver, en rød og en grøn, som borgerne siden skulle få at se mange gange, og som blev selve symbolet på håndteringen af epidemien i dens indledende fase. Alvoren hang i rummet. De overfyldte hospitaler i Norditalien var skrækscenariet.

»Vi har to muligheder, to scenarier her i Danmark. Det ene scenarie er en stejl stigning af smitten. Vi har startet med at se en stejl stigning. Hvis denne stejle stigning vil fortsætte, så vil stigningen i antal smittede fortsætte her, og det vil sige, den vil bryde igennem sundhedsvæsenets normale kapacitet«, forklarede sundhedsministeren, mens han kiggede på sine medbragte kurver.