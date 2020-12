Ny direktør for SSI: Han er ambitiøs og fejer ikke noget ind under gulvtæppet

Faglig, ambitiøs og konsensussøgende er nogle af de ord, som kollegaerne bruger, når de skal beskrive den 45-årige professor Henrik Ullum, der 1. december blev administrerende direktør i Statens Serum Institut (SSI). Det er tre kvaliteter, han kan få god brug for, når han skal i spidsen for landets sundhedsfaglige beredskab under den største sundhedskrise i over 100 år og få orden i en organisation, som har været udsat for kras kritik.

Blandt tidligere kollegaer er der stor opbakning og tillid til, at Henrik Ullum er den helt rette til posten. Faktisk er det svært at finde kritiske røster.

Henrik Ullums tidligere chef Morten Bagge Hansen, som er læge og chef for Regions Hovedstadens blodbank, er en af dem, som taler rosende om den nye direktør. Morten Bagge fremhæver, at Ullum har de nødvendige kompetencer og den nødvendige erfaring til at lede SSI igennem krisen.