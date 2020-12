Du kan blive tvunget til at oplyse navne på dine nære kontakter. Det sker bare aldrig

Hver gang der bliver rejst kritik af Styrelsen for Patientsikkerheds arbejde med at afdække nære kontakter og få de smittede til at bidrage med nyttige informationer, lyder svaret fra myndigheden, at den opererer inden for den juridiske ramme, som er givet af politikerne i Folketinget. Det er et frivilligt tilbud, om borgere vil hjælpe med at finde frem til nære kontakter, lyder svaret.

De overordnede principper er defineret i epidemiloven, som har været udskældt, fordi den åbner for brug af tvang. Den skal revideres inden længe, da den udløber i marts næste år. Epidemiloven udstyrer i grove træk sundhedsminister Magnus Heunicke (S) med en række beføjelser, der kan sættes i værk for at forhindre, at en smitsom sygdom som covid-19 spreder sig.

Dertil kommer bekendtgørelser, skrevet af sundhedsministerens embedsmænd, der udmønter de overordnede principper. Kigger man nærmere på lovstoffet, er der en mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan tvinge coronasmittede borgere til at give oplysninger fra sig. Men hov. Plejer netop denne myndighed ikke at sige, at dens arbejde baserer sig på frivillig hjælp fra smittede? Jo, forklaring følger. Lad os lige tage den relevante paragraf 2 fra ’Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)’. Der står: