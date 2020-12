Beslutning om centralisering af børnekræftafdelinger udskydes

Sundhedsstyrelsen har onsdag udskudt beslutningen om, hvorvidt de danske børnekræftafdelinger skal samles på Rigshospitalet i København. Det skriver TV2 Fyn, der har talt med Region Syddanmarks koncerndirektør, Kurt Espersen.

»Vi blev enige om, at der er behov for, at vi får snakket mere sammen, og derfor er processen og beslutningen udsat«, siger han til tv-stationen.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionerne. De har undersøgt muligheden for at samle alle børnekræftafdelinger på Rigshospitalet. Der er i dag børnekræftafdelinger på universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense.

Bred kritik

Beslutningen har dog mødt en del kritik fra politisk hold og fra pårørende til børn med kræft. Heller ikke Kim Brixen, der er lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital, synes om idéen. Han siger til TV2 Fyn, at han har en opfattelse af, at Sundhedsstyrelsen allerede har truffet beslutningen om flytningen til Rigshospitalet i oktober. Men han er nervøs for transporttiden for kræftramte børn i andre landsdele.

Også formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, har kritiseret ideen. Til Avisen Danmark sagde hun i november, at man ikke mente, at der var fagligt belæg for en centralisering.

»Det her handler ikke om, at vi ikke ønsker den bedst mulige kræftbehandling. Vi mener bare ikke, at der er fagligt belæg for, at der er brug for en centralisering i Danmark. Vi leverer kræftbehandling i international klasse, uanset hvor i landet man bliver behandlet«, sagde hun til Avisen Danmark.

Det vides ikke, hvornår en afgørelse falder.

ritzau