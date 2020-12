Formand for lægerne: »Folk bruger deres liv på at frygte corona, mens de får kræft«

33 procent færre danskere fik i marts, april og maj konstateret kræft, hvis man sammenligner med de fem år inden. Det svarer til 2.800 mennesker, som ikke har fået den diagnose, som de under normale omstændigheder ville have fået. Og som ville have betydet flere leveår, hvis behandlingen var gået i gang straks.

»Der var bekymring blandt lægerne, fordi for få henvendte sig. Det udgør formentlig langt de fleste af de 33 procent, som vi regner med senere at kunne give en diagnose. Det kan for nogle have en betydning for, hvor godt man kommer igennem sit sygdomsforløb.«, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der organiserer en stor del af de danske praktiserende læger.

Forskningen kommer fra Kræftens Bekæmpelse, hvor man er dybt bekymret for, at så mange danskere ikke får stillet deres diagnose, som det ville ske år uden corona. Mens Danmark lukkede ned i foråret, blev sundhedsvæsenets tilbud om screening opretholdt for at sikre, at nye kræfttilfælde blev opdaget så hurtigt som muligt. Med det udgangspunkt er de nye tal særligt overraskende: