Den perfekte storm: Smittetal sætter rekord, vinteren er lige begyndt, og vi er allerede dødtrætte af corona

Et udtryk hentet fra meteorologiens verden kan beskrive den situation, landet står i. Smittetal sætter dag efter dag rekord, hospitalerne tager imod et stigende antal patienter med covid, og borgere venter i timelange køer på at blive testet. Vi er bare ti dage inde i den årstid, hvor en epidemi med en smitsom sygdom har suverænt bedste betingelser.

Selv om både myndigheder og regering fastholder, at epidemien er under kontrol, er det svært at komme uden om, at det ser ud til, at Danmark er ramt af ’den perfekte storm’. Den opstår, når en kombination af særlige omstændigheder forværrer en situation drastisk.

Tanken melder sig efter det andet pressemøde på tre dage, hvor regeringen meddelte, at den på anbefaling fra sundhedsmyndighederne udvider de skærpede restriktioner fra 38 til 69 kommuner, der i alt tæller 80 procent af befolkningen.