Fem nye steder: Her kan du snart få lyntest hos Falck

Borgere kunne fra lørdag gratis få lavet en hurtigtest, en såkaldt antigentest, på Falcks nye testcentre.

Det skaber massiv travlhed for Falck, og derfor er en række nye testcentre på vej.

Falck har allerede testcentre i Farum, Hvidovre og ved Københavns Lufthavn i TV 2 Lorrys sendeområde.

Men det er planen, at man også vil lave testcentre på Frederiksberg, i Gladsaxe, Høje Taastrup, Hillerød og Helsinge. Det bekræfter Falcks presseafdeling over for TV 2 Lorry og tilføjer, at der kan komme endnu flere teststeder til inden for kort tid.

Positivprocent på 5,9

Lørdag testede Falck 4.892 personer i hele landet - 207 var positive. Det betyder, at 4,23 var positive på landsplan. I Region Hovedstaden blev 1956 testet, mens 116 var positive. Det betyder af 5,9 procent var positive her.

Det viser tal fra Falck, som TV 2 har fået.

I skrivende stund, søndag formiddag, er der allerede tre en halv times ventetid hos Falcks testcenter i Hvidovre.

Falck søger også 150 podere, der skal hjælpe med at teste de mange borgere.

Der er tale om fuldtidsstillinger på 37 timer og i første omgang er man ansat frem til 3. januar. 2021. Alt afhænger dog af corona-situationen, oplyser Falck.

Selve arbejdet består i at foretage podetest via næsen på borgerne og udfylde patientjournaler. Arbejdstiderne er fra klokken 06.45-22.30 alle ugens dage.

Og fordi presset er så stort lige nu, er ansøgningsfristen allerede mandag den 14. december og ansættelse sker dagen efter, tirsdag den 15. december.

TV 2 Lorry afventer i øjeblikket en kommentar fra Falck.