Regionernes formand: Det er bestemt ikke meningen, at man skal bryde sammen af at være på arbejde

Hospitalerne skal kun aflyse planlagte operationer og kontroller, hvis det er nødvendigt. Til trods for at personalet oplever et stigende pres fra covid-patienter er det ingen løsning af aflyse alt, der kan vente. For det første er det unødvendigt. For det andet vil det blot skabe en ny, stor pukkel af operationer, som et i forvejen hårdt prøvet personale skal indhente på den anden side af epidemien.

Sådan lyder det fra Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

»Det er en meget voldsom tilgang at aflyse alt ikke-akut, planlagt aktivitet«, siger hun.