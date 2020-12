Dagens coronatal er rekordhøjt: 3.337 er testet positive det seneste døgn

Der er registreret yderligere 3337 tilfælde med covid-19 i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal, der er registreret på ét døgn under epidemien.

12. december blev der registreret 3552 nye coronatilfælde. Det var dog for 28 timer.

Der udføres dog nu væsentligt flere test, end det var tilfældet i foråret, og derfor kan smittetallene ikke sammenlignes direkte.

Over weekenden er der blevet åbnet op for, at danskerne også kan få lavet de såkaldte lyntest for coronavirus hos Falck. Smittetallene herfra indgår endnu ikke i SSI’s opgørelse.

Der er blevet indlagt yderligere 84 personer smittet med covid-19 på de danske hospitaler. Det samlede antal af indlagte stiger med 39 til 429.

Det skyldes blandt andet, at nogle patienter er blevet udskrevet. Samtidig er der sket yderligere ni dødsfald blandt coronasmittede.

Det oplyses dog ikke i SSI’s opgørelse, om disse har været indlagt. I alt er 950 danskere smittet med covid-19 døde under epidemien.

