Modernas vaccine er tæt på godkendelse

USA’s føderale fødevare og lægemiddelmyndighed, FDA, har ikke nye indsigelser eller bekymringer omkring nye data vedrørende Modernas vaccine mod coronavirus.

Det viser dokumenter, som blev offentliggjort tirsdag. Det baner vej for en amerikansk godkendelse af en anden vaccine, som er lettere at håndtere.

FDA udtrykker sig optimistisk om vaccinen og fastslår, at der ’er ikke fundet anledning til specifikke bekymringer, som kunne udelukke en nødgodkendelse’, hedder det.

Vaccinen har ifølge dokumenterne en effektivitet på 94,1 procent.

Medlemmer af FDA’s stab siger, at vaccinen, som skal gives i to doser, er stærkt effektiv. De har ingen bekymringer for sikkerheden, når vaccinen gives til personer på over 18 år.

USA har planer om i denne måned at give 40 millioner vaccinedoser. Det er nok til 20 millioner mennesker.

Det antal omfatter både vaccinen fra Moderna og vaccinen fra Pfizer Inc. og Biontech. Den sidstnævnte blev nødgodkendt fredag.





ritzau