Testsystem presset - men ny leverandør af lyntest har intet at lave

Da Falck i weekenden åbnede for gratis lyntest, var der lange køer og flere timers ventetid rundt om i landet.

Tirsdag eftermiddag indgik regeringen aftale med yderligere tre aktører om lyntest - SOS International, Carelink og Copenhagen Medical.

Hos Carelink, der har et testcenter i Bellevuehallerne i Risskov i Aarhus, er der modsat situationen i weekenden anderledes stille.

Testcentret kan teste 200-250 i timen, men har i de første timers åbningstid onsdag kun haft omkring 30 personer forbi i timen. Det fortæller Brian Rosenberg, der er direktør for Carelink.

Det er på trods af, at der er otte dages ventetid for at få en coronatest i det offentlige system i Aarhus.

»Indtil videre har vi ikke oplevet den helt store forskel på, at det er blevet gratis«.

»Når vi tænker på, hvor mange vi skal teste - 100.000 om dagen - så det er ikke meget, vi har haft igennem«.

»Det er lidt spøjst, at vi nærmest sidder og triller tommelfingre - men folk skal måske lige have øjnene op for det«, siger Brian Rosenberg.

Flere mennesker end normalt i Bella Center

Han henviser til, at planen er, at der skal kunne foretages 100.000 om dagen via lyntest hos de fire private leverandører.

Det skal supplere de omkring 100.000 test, der i øjeblikket bliver udført i det offentlige.

Hos Copenhagen Medical, der har et drive-in-testcenter i Bella Center i København, er meldingen, at der er lidt flere mennesker end normalt, men at der stadig er masser af kapacitet.

Copenhagen Medical vil mandag åbne et testcenter i Parken i København.

Hos SOS International, der har syv testcentre rundt i landet, skal man booke tid for at komme til.

Ifølge selskabets hjemmeside er der masser af tider at booke onsdag. Enkelte steder er der dog første ledige tider onsdag eftermiddag.

