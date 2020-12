Ni danskere er smittet med britisk coronavariant

En ny variant af coronavirus, som har smittet flere end 1.000 personer i England, er også blevet påvist i ni tilfælde i Danmark, skriver Statens Serum Institut i en nyhed på instituttets hjemmeside. Intet tyder dog på, at virusvarianten er mere alvorlig end andre covid-19-varianter, skriver instituttet.

Virusvarianten, der har fået betegnelsen N501Y, er frem til 13. december fundet blandt 1.108 personer primært i det sydlige og østlige England. I Danmark er der mellem 14. november og 3. december blevet påvist ni tilfælde af varianten, heraf seks tilfælde i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland. Der er tale om syv kvinder og to mænd, og gennemsnitsalderen for de smittede er 35 år.

Det undersøges lige nu, hvordan smitten kan have bevæget sig mellem de ramte personer, og virusstammen N501Y følges meget tæt, skriver instituttet. Den nye covid-virusstamme har nogle genetiske ændringer i det såkaldte spike-protein. Seruminstituttet skriver, at der har været overvejelser om, at virus af denne stamme kan være mere smitsom, medføre mere alvorlig sygdom eller være mere modstandsdygtigt over for antistoffer og vacciner end andre stammer. Men det er der ifølge instituttet intet, der tyder på.

I Danmark har der også floreret nogle særlige coronavarianter hos mink, som er påvist hos mennesker. En særlig udgave – cluster 5 – blev tidligere på efteråret anset for at være en mulig trussel i forhold til en kommende vaccine.

Baggrunden var, at cluster 5-varianten havde nedsat følsomhed over for antistoffer. På den baggrund blev der iværksat en intensiv opsporing efter cluster 5-varianten. Konklusionen var dog, at den ikke var konstateret hos mennesker siden 15. september og formentlig var uddød.

