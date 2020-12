Nu er planen klar: De første vacciner er på vej til Danmark

De første coronavacciner er på vej, og planerne for den indledende vaccinationsindsats er på plads. Det skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

»Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, og dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger«, udtaler Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

De borgere, der kan forvente at stå først i køen til en vaccine er:

Ældre beboere på plejehjem

Ældre borgere med alvorlig sygdom

Personale i sundhedssektoren og på plejehjem

Efterhånden som flere og flere vacciner bliver tilgængelige, vil flere blive tilbudt en vaccine. Den fordels ligeligt og på samme tid til regionerne efter befolkningstal. Det betyder, at Region Hovedstaden, hvor smitten i øjeblikket er høj, får vaccinerne tildelt samtidig med landets andre regioner.

Sundhedsstyrelsen erklærer, at målet med vaccinen er, at alle over 18, der er godkendt til at få den, bliver tilbudt vaccinen. Styrelsen regner ikke med, at gravide, ammende og børn er godkendte.

Den første omgang vacciner er forbeholdt udvalgte grupper, som skal stikkes to gang med dages mellemrum.

I pressemeddelelsen skriver Sundhedsstyrelsen, at de henover jul og nytår vil sende besked ud til alle borgere over 18 år gennem e-boks for at informere om den kommende vaccination mod covid-19.

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Borgere i helt særlig risiko, eksempelvis, ældre borgere med alvorlig sygdom, kan blive kontaktet af egen læge eller sygehus.

Det vil også være muligt selv at opsøge sin læge for at høre om, man er en del af risikogruppen, der er først i køen til en vaccine.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i e-boks.

Ritzau