Efter strengere restriktioner møder Sverige ny kritik

På et pressemøde fredag indførte Sverige de hidtil strammeste coronarestriktioner til dato. Men Sveriges håndtering af coronakrisen møder nu ny kritik fra nabolandet Norge og svensk professor.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, kalder det »forbløffende«, at den svenske regering indtil nu har fulgt statsepidemolog Anders Tegnell og Folkesundhedsstyrelsens vurderinger om at fastholde få restriktioner og ikke lukke landet ned.

»Jeg har set udviklingen, rystet på hovedet og stillet mig selv spørgsmålet: Hvordan er dette muligt? En ting er, hvad Anders Tegnell har ment, og hvordan han har bedømt tingene. Men Sverige er et land med mange institutioner, en regering og et parlament«, siger hun til den norske avis ’Verdens Gang’ (VG).

De nye, hårdere restriktioner lyder på, at alle statslige og regionale kontorer skal lukke ned frem til 24. januar, medmindre deres arbejde er kritisk. I restauranter må man kun samles i grupper på fire mennesker, og servering af alkohol skal stoppe efter klokken 20.

Det er nu en officiel opfordring, at alle bærer mundbind i den kollektive trafik. Men ikke et decideret krav, som det er i Danmark og mange andre lande.

Sverige har tradition for stærke myndigheder, der styrer uden at spørge regeringen, fremhæver Gro Harlem Brundtland.

»Det er en lang svensk tradition, uanset hvilket område, vi taler om. Det har været en vigtig forudsætning, men det har også ført til, at dette nu er foregået i flere måneder, som vi har set«, siger hun til VG i følge Aftonbladet.

Hun kalder det »befriende«, at den svenske statsminister, Kjell Stefan Löfven, i fredags gik ud med strengere restriktioner,.

For få og for sene restriktioner

Også den svenske professor i epidemologi og folkesundhedsvidenskab, Joachim Rocklöv, retter kritik mod myndighedernes håndtering af sundhedskrisen. Sverige har indført for få og for sene restriktioner, udtaler han ifølge Aftonbladet.

Han henviser til, at de andre nordiske lande har haft strategier, der inkluderede flere tests, strengere karantæneregler og højere sikkerhedsniveauer i sundhedsvæsnet.

»Jeg synes, det er meget uheldigt og trist. Jeg tror, at hvis vi havde haft den samme tilgang som Norge, Finland eller Danmark, ville vi have været i en anden situation. Vi ser ikke nogen infektionsepidemiologer internationalt, eller i så fald meget få, der mener, at Sveriges strategi er en succes«, siger Joacim Rocklöv til Aftonbladet.

Sveriges anden smittebølge kunne have set anderledes ud, hvis der var blevet handlet tidligere, mener han.

»Meget tidligere kunne alle mulige sektorer have været tilskyndet til at lukke så meget som muligt i en begrænset periode for at reducere smittespredningen«, siger han til Aftonbladet.

Det seneste antal nye smittetilfælde blev offentliggjort i fredags og lød på 9.654 smittede. I alt har 367.120 været bekræftet smittede i Sverige, mens 7.993 mennesker er døde af sygdommen, viser tal fra de svenske sundhedsmyndigheder.