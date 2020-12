Vi er i epidemiens værste måned

Det har været et mantra fra regeringen og myndighederne gennem hele epidemien med corona: Vi skal undgå, at smitten rammer dem, som dårligst kan tåle den nye virus. Det er samfundets ældste og borgere med kroniske sygdomme.

Lige nu er det dem, som bliver indlagt på hospitalerne i hobetal. Det er dem, som kommer i respirator, når de ikke længere selv kan trække vejret. Og det er dem, der afgår ved døden og får trukket et lagen over sig, mens stilheden sænker sig omkring dem. Vi har hørt Mette Frederiksen sige, at et styrende princip i kampen mod epidemien er at forhindre døden, og som statsministeren sagde på et pressemøde i marts i epidemiens forår, så er hvert dødsfald en »tragedie«.

Målt ud fra det parameter har december været bedrøvelig. På intet tidspunkt under epidemien har der været så mange coronarelaterede dødsfald som i sidste måned af 2020. Allerede inden året er omme, champagnen drukket, og raketten skudt til himmels, har antallet af dødsfald overhalet den hidtil værste måned, april, hvor der var 353 coronadøde. I december har der indtil videre været 378 – og det er vel at mærke uden data for årets sidste tre dage. Dermed ender månedens tal efter alt at dømme over 400, og december vil tegne sig for en tredjedel af samtlige coronadødsfald siden marts, da epidemien krævede sine første ofre.