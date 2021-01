SSI vil undersøge mulighed for at udskyde andet vaccinestik

I Danmark holder Statens Serum Institut (SSI) foreløbigt fast i, at anden dosis af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech skal gives efter tre uger. Men man vil følge erfaringerne fra Storbritannien, hvor man har valgt at udskyde anden dosis til efter 12 uger, siger Henrik Ullum, direktør i SSI, til DR.

»Det vil også give god mening at diskutere det videre, men som officiel myndighedsperson hælder jeg i første omgang til den officielle anbefaling, hvor vi ved, hvad vi gør og har dokumentation for det«, siger Henrik Ullum til DR.

Pfizer og BioNTech har sendt deres vaccine på markedet med beskeden om, at andet stik skal gives tre uger efter første stik. Det er sådan, den er blevet brugt, da vaccinen blev udviklet. Men på grund af den voldsomme smitteudvikling i Storbritannien har de britiske myndigheder valgt, at anden dosis udskydes til efter 12 uger. Dermed kan en større del af befolkningen hurtigere få første stik.

Ifølge de britiske sundhedsmyndigheder giver det mening at gøre, fordi det første vaccinestik har vist sig at give en vis beskyttelse i op til tre måneder hos de fleste personer. Vaccinen opnår dog først sin fulde effekt efter andet stik, og hos SSI er man usikker på, hvor effektfuld vaccinen er, hvis man venter til efter 12 uger.

»Man kunne være bekymret for, at man på trods af vaccinationerne kunne se flere infektioner, så det var en falsk tryghed«, siger Henrik Ullum.

Ifølge DR vil både SF og De Konservative have set på, om man kan udskyde andet vaccinationsstik ligesom i Storbritannien. USA har valgt at holde fast i, at andet stik skal gives efter tre uger.

Opdateres ...

ritzau