Viruspartiklers kraft kan give ny coronavariant ekstra styrke

Når den nye variant af coronavirus – blandt videnskabsfolk kendt som B117 – vurderes at være 50-74 procent mere smitsom end den almindelige variant, er der to mulige forklaringer, fortæller Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

»Det kan enten være, at den person, der er smittet med den nye variant, afgiver flere viruspartikler, og dermed nemmere kommer til at smitte naboen. Eller at der skal færre viruspartikler ind i en ny person, før personen bliver smittet«, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Han mener dog ikke, at vi skal være bekymret for, at den nye variant kan smitte på længere afstand. Men formentlig ved man det endnu ikke præcist.

»Det tvivler jeg på. Både at man ved noget om det, og at afstanden er ændre. Afstande for, at et virus smitter, er et spørgsmål om, hvor langt det kan rejse i luften i væskepartikler, før det falder til jorden. Der tror jeg ikke på, at der er nogen ændringer, bare fordi der er opstået en mutation i virussen«.

Op mod 800 frygtes smittet med ny variant

Jan Pravsgaard Christensen begrunder det med, at ændringen i virusset er »meget lille«, og at virussets ydre udformning derfor grundlæggende er det samme. Det vil betyde, at smitten ikke rejser længere i luften end hidtil.

Den nye variant har særligt ramt Storbritannien hårdt, men også herhjemme har den spredt sig. Fra 14. november til 26. december er der i Danmark fundet 86 tilfælde af den nye virusvariant. Det svarer til, at den er blevet fundet i 0,8 procent af de omkring 10.000 prøver, der er blevet undersøgt for den nye virustype.

Andelen af påviste tilfælde stiger imidlertid. I den sidste uge af perioden blev den nye virusvariant fundet i 2,3 procent af de undersøgte prøver. Da det kun er 11 procent af de positive coronaprøver, der er blevet undersøgt for den nye virusvariant, forventer Statens Serum Institut, at det reelle antal personer, som er smittet med varianten, vil være cirka ni gange højere. Der vil i så fald være knap 800 danskere, der er blevet smittet med B117 i perioden.

ritzau