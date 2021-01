Studie fra USA: Lyntest fanger kun to ud af fem uden symptomer

Lyntest kan fange fire ud af fem smittede, hvis de har symptomer for coronavirus. Omvendt er tallet nede på to ud af fem, hvis de testede ikke har symptomer, og i de tilfælde vil lyntest også nogle gange give et positivt svar, selv om man ikke er smittet, viser et studie, som den amerikanske myndighed Center for Disease Control (CDC) har offentliggjort. CDC er USA’s pendant til Statens Serum Institut (SSI).

Studiet er lavet ved at teste knap 1.100 personer på to universiteter i staten Wisconsin. De fik både en lyntest – også kendt som antigentest – og en pcr-test, som er den testtype, der også bruges i det offentlige i Danmark.

Forsøget blev lavet med en antigentest fra den amerikanske virksomhed Quidel. Den type er ikke blandt de lyntest, der bliver brugt af de fire private virksomheder, som udbyder lyntest på statens regning i Danmark.

For personer med symptomer var sikkerheden helt præcist 80 procent, mens lyntest for personer uden symptomer var 41,2 procent. Derudover viste studiet, at størstedelen af de positive tilfælde i gruppen uden symptomer var falsk positive. Det vil sige, at de blev testet positive uden at være smittede.

CDC vurderer på bagkant af studiet, at lyntest i nogle tilfælde er et relevant redskab, fordi de er billigere end pcr-test og giver et svar på ned til 15 minutter. Men på grund af den større usikkerhed bør man overveje en supplerende pcr-test, hvis man bliver testet negativ med symptomer eller er positiv uden at have symptomer.

SSI fraråder lyntest til personer med symptomer

I Danmark kørte Statens Serum Institut 26.-30. december et forsøg i Taastrup, hvor man ville teste pålideligheden af lyntest. Her var planen at teste 4.000 personer. Resultaterne er ikke offentliggjort. Tallene i det amerikanske studie er på linje med en gennemgang af syv studier, som SSI offentliggjorde i december.

Her var sikkerheden i lyntest fra firmaet Abbott – som Falck og SOS International bruger – mellem 55 procent og 85,5 procent. Forskellen hænger i høj grad sammen med, om det er personer med eller uden symptomer, der er testet.

I Danmark fraråder Sundhedsstyrelsen lyntest til personer med symptomer eller nære kontakter til smittede. Styrelsen ser lyntest som et redskab til at screene udvalgte grupper for coronavirus - for eksempel unge mellem 15-25 år.

ritzau