Nordjylland er gennem første vaccinationsrunde på torsdag

Senest torsdag vil beboere på alle nordjyske plejehjem have fået coronavaccinen tilbudt, oplyser Region Nordjylland. Vaccinationerne blev indledt landet over 27. december, og knap to uger senere venter man at være i mål i Nordjylland med det første af to stik.

»Det er fantastisk, at vi er kommet hertil. På plejehjemmene er nogle af vores mest sårbare medborgere, og nu har vi taget et første vigtigt skridt i forhold til at beskytte dem mod coronavirus. Vi håber, at det kan give en lille smule ro i sindet, og at de kan se frem mod en lidt mere normal hverdag inden for overskuelig tid«, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Der er 69 plejehjem med i alt 5.500 beboere i Region Nordjylland. Torsdag kommer turen til beboerne på plejehjemmet på Læsø som det sidste stop i Nordjylland. Op mod 95 procent af alle beboerne har ifølge regionsrådsformanden sagt ja tak til at modtage vaccinen.

»Det vidner også om, at behovet har været stort. Mange har lidt store afsavn, og vaccinationsindsatsen er en milepæl i den her pandemi«, siger Ulla Astman.

Alle plejehjemsbeboere vaccineret inden udgangen af januar

Tilslutningen til vaccinen vil ifølge regionsrådsformanden sikre en god beskyttelse mod corona på plejehjemmene i regionen. Det første stik skal følges op af yderligere et stik med tre ugers mellemrum.

Ud over plejehjemsbeboere er sundhedspersonale blandt de forreste i køen til at modtage vaccinen. Indtil videre har 1.700 regionsansatte læger, sygeplejersker og andet frontpersonale modtaget det første prik med nålen.

Når beboerne på plejehjemmene har modtaget det første stik, åbnes for nye grupper af borgere, som vil få vaccinen tilbudt. De næste i rækken er borgere i eget hjem over 65 år, der modtager praktisk og personlig pleje af kommunerne.

»De borgere, som får mulighed for at lade sig vaccinere, får direkte besked via e-Boks eller brev, hvis man er undtaget fra e-Boks. Det er altså ikke muligt for alle på nuværende tidspunkt at få adgang til vaccinen«, siger Ulla Astman.

Det er planen, at alle på sigt skal have vaccinen tilbudt. Det vil ske, i takt med at Danmark får leveret flere vaccinedoser. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere sagt, at han forventer, at alle plejehjemsbeboere, der ønsker en vaccine, vil være færdigvaccineret inden udgangen af januar.

ritzau