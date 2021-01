Region tilbyder testhjælp til tusindvis af plejemedarbejdere

Region Hovedstaden hjælper nu med ugentlig test af 32.000 sundhedsmedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Regionens hjælp består i, at biler kører ud og leverer podepinde og andet udstyr til test i kommunerne.

Når halspodningerne er lavet, henter regionen testene og bringer dem til analyse på Statens Serum Institut. Her er der korte ventetider på svar, står der i pressemeddelelsen.

Regionen forventer at køre ud på cirka 200 adresser ugentligt med 8-10 biler hver dag.

Tilbuddet gælder det personale, som i forvejen er omfattet af den systematiske test.

Det betyder, at 32.000 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje i regionen én gang om ugen kan blive testet med halspodning leveret af regionen.

Tilbuddet er frivilligt. Omfanget af regionens hjælp vil altså afhænge af, hvor mange medarbejdere der tager imod tilbuddet om test.

Kan forebygge udbrud på plejehjem

Test er fortsat vigtigt, selv om vaccinationen landet over er begyndt. Det siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

»Selv om vi er godt i gang med vaccinationer og blandt andet har tilbudt alle plejecentre første stik, så er der nogle uger endnu brug for at teste og holde smitten væk fra vores ældre borgere og det personale, som skal passe dem«.

»Ugentlig test styrker muligheden for at forebygge udbrud på plejecentre og hjemmepleje. Det giver større tryghed for borgere og ikke mindst medarbejdere, udtaler Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen«.

Enkelte kommuner har brug for at hente ekstra ressourcer ind for at kunne følge med den øgede test af personalet.

Men de fleste kommuner i regionen er klar nu. Det oplyser vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab Kirstine Vestergaard Nielsen.

Regionen oplyser desuden, at kommunerne også bliver tilbudt hurtigtest, der foretages som podning i næsen. Det skal fungere som screening på sociale institutioner og botilbud.

De private leverandører aftaler direkte med kommunen, hvordan det iværksættes, lyder det.

Det fremgår ikke, hvornår de private leverandører begynder indsatsen.

