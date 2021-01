Fra i dag bliver du også testet for den britiske virus, den rumænske virus og minkvirus

Du ligger derhjemme med hovedpine, ondt i halsen og uden lugtesans med en mild omgang coronavirus, da Styrelsen for Patientsikkerhed ringer for anden gang inden for et par dage.

»Vi har fået et svar på prøven, og du har en af varianterne. Vi kan ikke sige hvilken, men det kan godt være den britiske. Du skal ikke gøre noget andet, end hvis det var en normal coronavirus, men du kan nok godt forvente, at vi ringer til dig og hører om, du overholder din isolation«.

Nogenlunde sådan kunne en samtale komme til at lyde, efter at Testcenter Danmark i dag er begyndt at dobbeltteste alle positive coronaprøver med en nyudviklet test, som de har døbt ’Delta PCR’.

Den nye test giver svar inden for et døgn og er udviklet til at kunne afsløre nogle særlige kendetegn, som både den nye, smitsomme britiske variant B.1.1.7., den rumænske variant og den forkætrede minkvariant har tilfælles.