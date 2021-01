Mette Frederiksen giver Kessler og de andre kendte en opsang for Dubai-rejse

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke indføre et egentligt forbud mod rejser til eksempelvis Dubai.

Men statsministeren har svært ved at lægge skjul på sine tanker om kendte og sportsstjerne som Mikkel Kessler, Nicklas Bendtner og Michael Maze, der rejser på ferie i Dubai trods risikoen for at tage corona-mutationer med hjem:

»Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle – inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land – virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud«.

»Det er virkeligt vigtigt, at alle lytter til det. Man risikerer at tage mutationer med til Danmark. Det kan underminere vores epidemikontrol og dermed smitte andre og det, der er værre«, siger Mette Frederiksen.

Det første tilfælde af den nye sydafrikanske mutation blev lørdag fundet hos en dansker, som er hjemvendt fra en ferie i netop Dubai.

Ligesom den britiske variation frygter myndighederne, at den sydafrikanske variant kan bidrage til at øge smitten i Danmark.

Regeringen er dog ikke på vej med et egentligt forbud mod udrejse, siger statsministeren.

»Indtil videre er det lykkedes at få Danmark igennem det her baseret på de fleste danskeres sunde fornuft og opbakning til fællesskabet. Det er en strategi, som jeg vil se, om vi ikke kan blive ved med at efterleve«, siger Mette Frederiksen.

Den 8. januar hævede Udenrigsministeriet sikkerhedsniveauet i en rejsevejledning, hvor hele verden farves rød.

»Budskabet er klart, enkelt og alvorligt: Man bør lade være med at rejse ud«, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod ved den lejlighed.

Rød er det højeste sikkerhedsniveau på Udenrigsministeriets skala for rejsevejledningerne. Farverne tæller grøn, gul, orange og rød.

At alle lande bliver røde, betyder, at Danmark fraråder alle udlandsrejser, herunder også erhvervsrejser.

ritzau