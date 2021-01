For syvende dag i træk er positivprocenten under 1

773 personer har fået besked om, at de er testet positiv for coronavirus i løbet af de seneste 24 timer. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) fredag.

I alt er der udført 115.927 test, og det giver en positivprocent på 0,67. Dermed har antallet af positive test holdt sig på under én procent syv dage i træk.

Også torsdag lød tallet på 0,67, hvilket ikke har været lavere siden starten af september.

32 er døde med coronavirus i løbet af det seneste døgn, mens der er sket 85 nye indlæggelser. Det samlede antal indlagte har dog ikke ændret sig siden torsdag.

Bag de overordnede tal, ses det, at den mere smitsomme britiske variant har spredt sig yderligere i Danmark.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant af covid-19 i Danmark er steget til 464 fra 383 onsdag, som var seneste opgørelse.

Der er et vist efterslæb på tallene for den britiske variant, fordi det tager op mod en uge at analysere de positive prøver for, præcis hvilken variant de stammer fra.

Derfor løber tallene kun til og med søndag 17. januar.

Det reelle antal smittetilfælde vurderes også at være højere end de 464, fordi Statens Serum Institut (S) indtil for nylig kun har kunnet analysere en andel af de positive prøver.

Tallene viser også, at den britiske variant er begyndt at fylde mere og mere i smittetallene over de seneste uger.

Den udgør 7 procent af analyserede positive prøver i uge 2 mod 4,1 procent i uge 1 og 2,4 procent i uge 53.

Det skal ses i lyset af, at der i samme periode har været et fald i smitten med de mere gængse varianter af coronavirus.

Den britiske variant er årsagen til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning med lukkede skoler, detailhandel og et forsamlingsloft på fem personer.

ritzau