Tre ud af fire har ingen foretrukken coronavaccine

Tre ud af fire borgere i Danmark har ingen præference, om der står Pfizer, AstraZeneca eller Moderna på coronavaccinen, viser en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau.

De 19 procent, der modsat har en foretrukken vaccine, får dog ikke mulighed for at vælge selv, oplyste Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, allerede i december.

»Når vi starter offentligt finansierede vaccinationsprogrammer op, som er gratis for borgerne, er der ikke et frit vaccinevalg«, sagde Søren Brostrøm til Berlingske.

At størstedelen er ligeglade med navnet på vaccinen, er glædeligt for sundhedsmyndighederne, vurderer Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvor han forsker i danskernes adfærd og holdninger under coronapandemien.

»Det er gode nyheder for dem, fordi der kommer til at være en række af forskellige vacciner. Det ville blive besværligt for myndighederne, hvis der var meget stærke præferencer for den ene frem for den anden«, siger Michael Bang Petersen.

Han mener også, at målingen indikerer, at danskerne har stor tillid til myndighederne.

»Vi kan overordnet se, at befolkningen har tillid til det, som myndighederne kommer med. Så de siger, at hvis jeg får anbefalet og tilbudt en given vaccine, så er det den, som jeg går med«.

Flest foretrækker vaccine fra Pfizer/BioNTech

Af de 165 personer, der svarer, at de har en foretrukken vaccine, er det hele 81 procent, der foretrækker vaccinen fra Pfizer/BioNTech over Modernas og AstraZenecas, når den bliver godkendt. Det kan undre, da vaccinen fra Pfizer/BioNTech er meget sammenlignelig med vaccinen fra Moderna. De har eksempelvis en effektivitet på henholdsvis 95 procent og 94 procent.

Men det kan der være en god forklaring på, mener Michael Bang Petersen:

»Pfizer-vaccinen har vi fået størst leverancer af, og den blev godkendt først, så den er mere kendt for den enkelte, og derfor føler folk måske sig mere trygge ved den«.

Målingen viser desuden, at opbakningen til en coronavaccine er steget siden sidste måling, kort før vaccinationer begyndte i Danmark. Dengang svarede 76 procent, at de ville sige ja til en vaccine. Det tal er nu oppe på 85 procent.

Målingen er gennemført fra 19. januar til 22. januar med svar fra 1.035 repræsentative danskere over 18 år. Svarene til vaccinepræference kommer fra de 883 personer, der svarede ja til at lade sig vaccinere.

ritzau