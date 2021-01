Positivprocent laveste siden september: »Det ser fint ud. Vi skal bare blive ved med at holde restriktionerne og ikke ryste på hånden«

For niende dag i træk ligger positivprocenten under 1,00 for coronatest foretaget i det offentlige system.

Det seneste døgn er der fundet 754 tilfælde af covid-19 i 136.208 prøver. Positivprocenten er 0,55. Yderligere 14 med coronavirus er døde.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Positivprocenten er den laveste, der er registreret siden september. De seneste ni dage har positivprocenten ligget under 1,00.

Positivprocenten dækker over antallet af smittede, der er fundet, for hver 100 test for covid-19 der er foretaget.

Antallet af nyindlæggelser er 55. Det er det laveste antal indlæggelser på én dag siden begyndelsen af december.

Kort før nytår - den 28. december - blev der på én dag indlagt 210 patienter med coronavirus. Det er foreløbig det højeste antal i løbet af et døgn.

Det samlede antal indlagte med covid-19 er på landsplan 725. Det er en stigning på 22 i forhold til lørdag.

124 patienter er indlagt på intensiv afdeling - heraf er 82 i respirator.

Det samlede antal døde under coronaepidemien er indtil nu 1983.

Det hører med til historien, at coronatest foretaget af private udbydere ikke er en del af tallene fra SSI.

De private udbydere har tidligere søndag oplyst, at de i løbet af lørdag registrerede 143 smittetilfælde i 23.760 lyntest.

Siden det første tilfælde af covid-19 blev opdaget i Danmark sidste år i februar, har der været 194.671 bekræftede tilfælde af coronavirus.

Heraf har 561 personer vist sig at være smittet med den britiske coronavariant B117, viser tal for perioden 14. november til 19. januar.

Ifølge overlæge på Intensivafdeling på Bispebjerg Hospital Christian Wamberg er Danmark på kurs mod at være i stand til at håndtere det, når den britiske coronavariant bliver dominerende.

»Det ser fint ud. Vi skal bare blive ved med at holde restriktionerne og ikke ryste på hånden«, siger han.

Antallet af indlagte med coronavirus er for første gang i en uge steget. Det er dog ikke noget, der bekymrer Christian Wamberg synderligt.

»For mig at se er det mere en afviger på et tal, der generelt har været faldende. Vi kan godt begynde at klappe lidt af det«, siger han.

Restriktionerne virker, siger overlægen på Bispebjerg Hospital. Det giver mulighed for at kontrollere epidemien, forklarer han.

»Det er jo dejligt at se, at man kan tænde og slukke for smitten«, siger han.

Christian Wamberg forklarer, at efterslæbet fra smittetrykket til antallet af indlagte er på cirka to uger.

»I løbet af de næste 14 dage, tror jeg, at antallet af indlagte vil gå væsentligt ned«.

»Mange af dem, der blev indlagt ved juletid, blev indlagt i to til tre uger, og så er de klar til at komme hjem«, siger han.

/ritzau/

ritzau