Pfizer/BioNTech: Vaccine virker også mod udbredte mutationer

En vaccine mod coronavirus, der er udviklet af selskaberne Pfizer og BioNTech, ser ud til også at være effektiv mod mutationer, der har spredt sig fra Sydafrika og Storbritannien, oplyser selskaberne efter at have gennemført test af vaccinens effekt mod mutationerne.

I en erklæring skriver de to selskaber, at der kun er registreret »små forskelle« i effekten mod mutationerne, når den sammenlignes med standard-varianter. Pfizer/BioNTechs vaccine har i kliniske test vist sig at være 95 procent effektiv mod den oprindelige coronavirus. Dermed vil der tilsyneladende ikke være behov for at udvikle en ny vaccine, skriver selskaberne. Selskaberne understreger, at de fortsat vil holde øje med vaccinens effektivitet i »den virkelige verden«. Det gælder også effekten over for nye mutationer.

Flere mutationer har spredt sig, siden det oprindelige virus for første gang blev registreret i Kina i slutningen af 2019. Ud over en britisk og sydafrikansk er der blandt andet også registreret en brasiliansk variant.

Pfizer/BioNTech understreger, at de er klar til at justere vaccinen, hvis det bliver nødvendigt.

»Pfizer og BioNTech er overbeviste om, at BioNTechs mRNA-vaccine-platform er så fleksibel, at der kan udvikles nye vaccine-varianter, hvis det er nødvendigt«, skriver selskaberne i en erklæring.

Undersøgelserne af vaccinens effekt på mutationerne er blevet udført med blod fra mennesker, der havde modtaget vaccinen. Eksperter har udtrykt dyb bekymring for både den britiske og sydafrikanske variant. Det skyldes ikke mindst, at de har vist sig at være mere smitsomme end de oprindelige varianter. Særligt den britiske variant har spredt sig til mange lande, heriblandt Danmark. Her forventer sundhedsmyndighederne, at varianten vil udgøre over 50 procent af alle nye smittetilfælde i midten af februar.

