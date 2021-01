»Der er ikke noget, der tyder på, at vaccinen er risikabel at bruge på ældre«

Vaccinen mod coronavirus fra AstraZeneca kan opbevares i køleskab og skal modsat andre vacciner ikke fryses ned ved ekstreme frostgrader. Derfor bliver den væsentlig lettere at håndtere, når den om kort tid rulles ud på tværs af EU som den tredje coronavaccine, fortæller direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz.

»Det gør, at man i princippet kan anvende den steder, hvor der ikke er frysefaciliteter. Så den er noget lettere at håndtere. Den er også mere robust«, siger han og sammenligner med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Om AstraZenecas vaccine skal tilbydes borgere i alle aldersgrupper er et spørgsmål, som de enkelte lande skal tage stilling til. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har fredag meddelt, at den anbefaler at godkende vaccinen fra AstraZeneca til alle over 18 år, men det er usikkert, om personer over 55 år vil have gavn af vaccinen.

»I godkendelsesgrundlaget står, at vaccinen kan bruges til personer over 18 år«, siger Thomas Senderovitz.

»Men der står også, at der ikke er tilstrækkelig antal personer over 55 år, der er indgået i studiet, til at man kan vurdere, om den virker på dem«, tilføjer han.

Fakta AstraZeneca-vaccinen Her er info om vaccinen: Vaccinen er baseret på en anden og mere traditionel teknologi end vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Vaccinen er baseret på en ganske almindelig forkølelsesvirus, der i det her tilfælde kommer fra chimpanser.

Man sætter genet fra coronavirussets spike-protein ind i forkølelsesvirussen. Det bruger man til at transportere genet ind i kroppens egne celler, der så kan lave spike-proteinet selv, og på den måde danner man immunitet.

Det adskiller sig fra de to andre mRNA-vacciner, der bruger en kopi af et lille stykke arvemasse fra coronavirus til at få kroppen til at producere spike-proteiner.

AstraZenecas vaccine kan opbevares i et køleskab, mens de to øvrige skal opbevares ved henholdsvis minus 70 grader og minus 20 grader.

Samtidig er prisen markant lavere med cirka 25 kroner per vaccination mod henholdsvis 165 og 210 kroner for Pfizer/BioNTech og Moderna.

Danmark har lagt billet ind på at købe 5,2 millioner doser af vaccinen. Det er nok til at vacciner 2,6 millioner personer.

Den anden dosis skal gives mellem 4 og 12 uger efter den første.

AstraZeneca har fremlagt forskellige tal for, hvor effektfuld vaccinen har været i forsøgsstudier.

EMA har givet en godkendelse på baggrund af studier, der har vist en effekt på 59,5 procent. Det er beregnet ud fra et forsøg med 10.468 forsøgspersoner. 5258 personer fik vaccinen. 5210 personer fik placebo. I vaccinegruppen var der 64 personer, som fik symptomer for coronavirus og blev testet positive. I placebogruppen var tallet 158. Det giver en effekt på 59,5 procent ved at holde tallene i de to grupper op mod hinanden. Her har Pfizer/BioNTech og Modernas vacciner fremvist en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent, men det kan ikke sammenlignes direkte, da det er forskellige studier på forskellige grupper. Kilde: AstraZeneca, BBC, Guardian, Københavns Universitet, EMA. Vis mere

Ikke muligt at sammenligne vaccinerne

Det er op til EU-Kommissionen at give den endelige godkendelse af vaccinen, inden den kan distribueres på tværs af Europa. De enkelte landes sundhedsmyndigheder skal nu beslutte, hvem de vil tilbyde vaccinen. Og om vaccinen fra AstraZeneca primært skal bruges til de yngre.

»Der er ikke noget, der tyder på, at vaccinen er risikabel at bruge på ældre«, understreger Thomas Senderovitz.

»Men der er manglende grundlag til at sige, om den med sikkerhed virker for ældre over 55 år«, påpeger han.

De 27 EU-lande har givet EMA bemyndigelse til at sige god for eller afvise de nye vacciner, der er på vej mod covid-19. Det betyder, at godkendelsen ikke skal falde i de enkelte medlemslande.

AstraZenecas vaccine er den tredje mod covid-19, som EMA har anbefalet. De to første var fra BioNTech/Pfizer og Moderna. De er allerede taget i brug.

EMA har givet en godkendelse på baggrund af studier, der har vist, at AstraZenecas vaccine har en effekt på 59,5 procent. Pfizer/BioNTechs og Modernas vacciner har fremvist effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent. Dog kan tallene ikke sammenlignes, da de stammer fra forskellige studier lavet ud fra forskellige grupper.

»Ingen af vaccinerne er blevet sammenlignet mod hinanden. Så rent videnskabeligt kan man ikke sige, om den ene vaccine er mere effektiv end den anden«, siger Thomas Senderovitz.

ritzau