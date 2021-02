Bente Klarlund: Lad bare de unge sove længe – også når nedlukningen en dag er overstået

Det er nok ikke kun i vores familie, at de unge skoleelever i denne tid tager første lektion i sengen eller i hvert fald sover, til få minutter før de skal være i skole online. De unge sover længere i denne tid. Og det er godt. Vi er vant til at se trætte skoleklasser og høre forældre og lærere udsende velmente formaninger om, at de unge bør gå tidligere i seng. Men måske er løsningen faktisk, at de skal møde senere?

De unge er disponeret for en søvnrytme, som gør, at de bliver trætte senere på døgnet end voksne. Mens en voksen udløser søvnhormonet melatonin omkring klokken 22 og oplever, at søvnigheden indtræffer en halv times tid senere, udløser teenagehjernen først melatonin omkring midnat. At bede en teenager om at falde i søvn klokken 22 svarer således til at bede en voksen om at sove klokken 20.