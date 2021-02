Lillebitte genåbning vækker glæde i familier: Kun de mindste børn kommer tilbage i skolen

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sender det første glædelige og længe ventede budskab fra regeringen til nationen i den mørkeste tid.

»Kære børn i 0. til 4. klasse. I har savnet jeres skole, I har savnet jeres klasse og I har savnet jeres lærere. Derfor er det uudsigeligt dejligt, at vi skal sige, I kan komme tilbage mandag 8. februar«, siger hun på pressemødet mandag aften.

Dermed vender landets mindste skoleelever tilbage til den nødundervisning, som skoleeleverne blev hjemsendt fra i ugen op til jul, da epidemien tog alvorlig fart.

Statens Serum Institut har beregnet, at den første, lille genåbning af samfundet, hvor alene de mindste elever vender tilbage, vil øget det daglige smittetal fra omkring 300 til omkring 600, når vi når slutningen af marts. Antal daglige nyindlæggelser vurderes at stige fra cirka 2o til cirka 40.

Selv om direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum påpeger, at der er »store usikkerheder« ved beregningerne, da smittetallet på de lidt over halvanden måned kan stige markant mere eller markant mindre end antaget, er det trods alt en så beskeden smittestigning, at det epidemimæssigt er forsvarligt at sende de mindste børn i skole igen.