Plejehjemspersonale takker nej til lyntest i stor stil

Ansatte på landets plejehjem skal testes for coronavirus. Derfor har regionerne bedt de to private leverandører af lyntest, Carelink og SOS International, om at lynteste plejepersonale med mobile test.

Men der er et problem.

»Plejehjemsmedarbejderne takker nej«, lyder det fra Brian Rosenberg, direktør hos Carelink, der lyntester på det offentliges regning i Region Syddanmark.

Han oplyser, at der fredag blev bestilt over 7200 mobile test, men at der kun blev udført lidt over 1000 test.

»Vi var for eksempel på tre plejehjem, hvor det samlede antal vi skulle teste var på 168, og vi endte med at pode én«, fortæller Brian Rosenberg.

I de første 14 dage af denne måned er kommunerne og regionerne blevet bedt om - af Justitsministeriet og Sundhedsministeriet - at prioritere medarbejderne på plejehjemmene, forklarer Brian Rosenberg.

»Men der er altså et hul mellem dét ønske og ønsket hos medarbejderne på plejehjemmene«.

Samme oplevelse har den anden private leverandør af lyntest herhjemme, SOS International.

»Det er lige præcis, hvad vi oplever«.

»Og det er jo derfor, at det er så udfordrende for os at komme i gang, fordi presset politisk er så stort, at vi skal ud alle de her steder«, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør hos SOS International.

Den private leverandør står for lyntest i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at komme ud alle steder, men vi laver kun et sted mellem 15 og 20 procent af det, vi finder kapacitet ud til«, understreger Karin Tranberg.

Forklaringen fra medarbejderne i plejehjemmene kan opdeles i to, mener Brian Rosenberg.

»Enten at de lige er blevet vaccineret - og der kan vi ikke vide, om det er et stik eller to stik - og den anden grund er, at de siger ’PCR-bussen var lige her i går, så hvorfor skal vi dog blive testet i dag igen.’

Hos SOS International kan man nikke genkendende til de forklaringer.

»Plejehjemsmedarbejderne siger for eksempel »hvorfor kommer I, vi ønsker faktisk ikke, at I kommer, for vi er lige blevet PCR-testet i går««.

»Eller man vil bare ikke, eller også passer det ikke ind i vagtskifte. Så det er så synd for plejehjemspersonalet og vores personale, for det kan ikke gå op i en højere enhed at gøre det på denne måde«, siger Karin Tranberg.

ritzau