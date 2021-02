Vores nabolande vaccinerer sårbare borgere i eget hjem

Vaccinerne kan ikke tåle at blive transporteret. Det har indtil videre været sundhedsmyndigheders argument for, at borgere, der ikke er i stand til at komme hen på en vaccineklinik, må undvære en vaccine mod coronavirus.

Men mens de danske myndigheder har afvist at vaccinere svage, immobile borgere i hjemmet, er situationen den modsatte i både Norge og Sverige. Det skriver Jyllands-Posten.

Her rykker kommuner og regioner ud med vacciner fra Pfizer/BioNTech og vaccinerer sårbare borgere i deres eget hjem.

For så længe transporten foregår forsigtigt, så er det ikke et problem at køre vacciner ud til borgerne, lyder argumentet fra de norske og svenske sundhedsmyndigheder.

»Regionerne i Sverige hjemmevaccinerer personer, der er over 65 år og ikke selv kan komme til sundhedsvæsenet, med Pfizers vaccine«, lyder det fra SKR, der repræsenterer samtlige svenske kommuner og regioner.

Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, oplyser til Jyllands-Posten, at mange af Norges 356 kommuner kører ud til borgerne og vaccinerer dem med Pfizer/BioNTechs vaccine i deres egen bolig.

Det er typisk patienter, der er sengeliggende, og som i forvejen modtager daglige besøg af hjemmesygeplejersker. Det oplyser overlæge Preben Aavitsland fra styrelsen.

Ifølge ham kan det godt lade sig gøre at transportere vaccinen ud til borgerne. Man skal blot være forsigtig og ikke ryste den undervejs.

I Jönköping i Sverige var man i begyndelsen bekymret for, om Pfizer/BioNTech-vaccinen ville tage skade af at blive transporteret ud til borgere.

Det skyldes, at vaccinen har begrænset holdbarhed og er stødfølsom. Det samme gælder til en vis grad vaccinen fra Moderna.

»Men vi vurderede, at hensynet til at vaccinere disse sårbare patienter opvejede den eventuelle risiko, der var for, at vaccinen skulle tage skade af transporten«, siger Davin Edenvik, der er assisterende smittebeskyttelseslæge til Jyllands-Posten.

ritzau