Fem nye tilfælde af frygtede varianter: SSI-direktør er ikke bekymret

Det første tilfælde af en af de mest frygtede varianter af coronavirus, den brasilianske P1, er fundet i Danmark. Vedkommende blev testet i sidste uge, og i denne uge kunne Statens Serum Institut endeligt bekræfte, at der er tale om den samme variant, som i januar huserede i den brasilianske storby Manaus.

Allerede i foråret 2020 blev Manaus lagt ned af den første udgave af coronavirus, og over halvdelen af indbyggerne burde derfor have været immune. Men en af mutationerne i P1 får varianten til at slippe uden om immunforsvarets antistoffer.

En anden af mutationerne, som giver øget smitsomhed, deler P1 med den britiske variant B117, som nu udgør cirka 70 procent af alle smittetilfælde i Danmark. Også den sydafrikanske variant af coronavirus kombinerer de to uheldige mutationer, som giver øget smitsomhed og nedsat virkning af antistoffer.

Den smittede med P1 har været sammen med en person, som har været ude at rejse. Dermed er der ikke noget, som tyder på, at den variant spreder sig ukontrolleret inden for landets grænser.

Statens Serum Institut har med en ny udgave af sin delta-PCR-test fundet yderligere fire, som er smittet med en af de frygtede varianter. Delta-PCR-testen kan ikke skelne mellem den brasilianske og den sydafrikanske variant. Det kan kun en genkortlægning, som instituttet endnu ikke har modtaget resultatet af.