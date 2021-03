»Ikke sundhedsmæssigt forsvarligt«: Nyt forslag til vaccineudrulning møder hård modstand

Onsdag morgen kunne Mathilde Langballe, som er næstformand i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew, vågne op til en for hende bekymrende forside på Politiken.

Her kræver formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), at vaccineudrulningen skal gøres nemmere og mere gennemsigtig. Med opbakning fra Praktiserende Lægers Organisation mener regionerne, at der efter vaccinationen af udvalgte patienter med særligt øget risiko og udvalgte pårørende (målgruppe 5 og 6) bør skitseres et kursskifte:

En stringent aldersbaseret vaccinationskø.

Men appellen er for 28-årige Mathilde Langballe problematisk. Hun lider selv af rygsøjlegigt og får derfor immundæmpende medicin. Hun har måttet kæmpe indædt for at blive visiteret til en vaccination i målgruppe 5, der omfatter patienter med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, men hun har endnu ikke hørt noget fra sundhedsmyndighederne og kan ikke få visitationen bekræftet.

Selv om regionernes forslag er et forsøg på at imødegå netop disse problemer i fremtiden, frygter hun, at andre yngre borgere i risikogruppen vil blive sat i bunke med den raske befolkning.