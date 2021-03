»Åndssvagt« og »helt ude af proportioner«: Eksperter skyder tvangstest i Vollsmose ned

Tvangstestning af alle beboere i et område med høj smitte som Vollsmose i Odense får en hård medfart af eksperter.

»Det er helt ude af proportioner. Det lugter lidt af, at det falder ind i en politisk dagsorden, der handler om integration snarere end om selve epidemien«, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

»Tvangstest er åndssvagt. Covid-19 er ikke en sygdom, som berettiger det. Jeg tænker, at forslaget kun kan være en del af udlændingepolitikken«, supplerer Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen.

De sidder begge i det rådgivende ekspertudvalg, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nedsatte i begyndelsen af januar, efter at smitteopsporingen i december blev lagt ned af de mange nye positive.

Statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte kravet om testning i Vollsmose i Folketingets spørgetime tirsdag. Hun opfordrede til at drøfte, om »myndighederne mangler nogle værktøjer« til at sikre, at »de, der ikke vil lade sig teste, faktisk bliver testet alligevel«.