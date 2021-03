Portræt: Direktøren forlader det, han ellers på Tik Tok kaldte Danmarks fedeste arbejdsplads

Havde det ikke været for en verdensomspændende pandemi, var der nok ikke mange uden for medicinske og sundhedsfaglige kredse, som vidste, hvordan direktøren for Lægemiddelstyrelsen ser ud. Men det gør vi nu. For Thomas Senderovitz har været i vores stuer på flere pressemøder.

»Vaccinegeneralen«, som han er blevet kaldt. Ham, som sad med nøglen til en tilbagevenden til livet før håndsprit, afstand og nedlukninger. Han har ofte talt med sin egen ret afslappede sprogbrug. Om, at vi snart vil have flere vacciner mod corona – »et helt våbenarsenal mod de her bæster« – og han har på landsdækkende tv midt i århundredets sundhedskrise sagt, at han ikke ville være helt så meget en »partykiller«. Måske derfor husker mange Senderovitz.

Nu har han så meddelt, at han stopper som direktør for Lægemiddelstyrelsen. Det sker omgående, for han har fra maj fået »nye udfordringer« som senior vice president i Novo Nordisk med ansvar for data science, som det hedder i en pressemeddelelse fra styrelsen.

Thomas Senderovitz er uddannet læge og arbejdede i over 20 år i lederstillinger i internationale medicinalfirmaer med ansvar for flere tusinde ansatte i hele verden. Det er der afsindigt mange timer i. Han rejste efter eget udsagn så meget, at han »næsten ikke var på landjorden på noget tidspunkt«, og det var derfor, at han vendte tilbage til Danmark.

Han ville også have mere tid til sin familie. I det hele taget får man indtrykket, at hjemmelivet med morgenskimning af 7 aviser, rødvin, samtidskunst og hunden Milou fylder en del. En tegning en kunstner har lavet af sidstnævnte (altså hunden) pryder i øvrigt Senderovitz’ underarm i form af en tatovering.