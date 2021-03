Tyra Grove Krause om anden bølge: Bred nedlukning fra start havde været en fordel

Det er nemt at være bagklog, men en af regeringens centrale rådgivere kan godt få øje på noget, man kunne have gjort anderledes for at dæmme op for anden bølge af epidemien med corona. Men det var en svær balancegang at finde det rette niveau og tidspunkt for nedlukning, som har store konsekvenser både menneskeligt og økonomisk, vurderer konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause.