Sundhedsministeriet forsvarer at placere Region Hovedstaden i blodrød zone

Mens de seneste tal for udviklingen af epidemien blotlægger, at den står bomstille uden tegn på forværring eller forbedring, så fastholder Sundhedsministeriet, at det i seneste risikovurdering gav god mening at placere Region Hovedstaden i det absolut højeste risikoniveau på den skala fra 1 til 5, som er central i de ugentlige vurderinger af epidemien, den såkaldte covid-19-risikogruppe lægger frem.

Den seneste vurdering udkom den forgangne weekend, og eksperter undrede sig i den forbindelse over, hvordan hele landet kan være i næsthøjeste risikoniveau 4 og hovedstadsregionen sågar i niveau 5, der ledsages af henholdsvis postkasserød og blodrød farve. De noterer sig, at disse to niveauer er reserveret til situationer, hvor der er »udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene« og »udbredt samfundssmitte og risiko for, at kapaciteten på sygehusene overstiges«.