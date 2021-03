Banebrydende, dansk undersøgelse: Ældre har høj risiko for at få covid-19 to gange

Ældre har høj risiko for at blive smittet med corona to gange. Det konkluderer Statens Serum Institut i verdens største undersøgelse om risikoen for gensmitte, som er offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift the Lancet.

Ifølge undersøgelsen yder en tidligere infektion mod corona 80 procents beskyttelse mod at blive smittet igen på tværs af alle aldersgrupper. Men for ældre over 65 år styrtdykker beskyttelsen til 47 procent, dog med større statistisk usikkerhed. Hver anden ældre, der har haft covid-19 én gang, risikerer at blive smittet igen inden for få måneder.

»Det er en øjenåbner og en smule foruroligende. Man havde måske nok håbet, at når man havde gennemgået sygdommen, så var man beskyttet, men det er ikke altid tilfældet. Specielt de ældre aldersgrupper, hvor konsekvenserne af at blive syg er større, kan ikke regne med at være beskyttet mod en ny infektion med coronavirus«, siger undersøgelsens hovedforfatter, seniorforsker Steen Ethelberg fra Statens Serum Institut.