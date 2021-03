Forsamlingsforbud hæves til 10 personer udendørs fra mandag og 50 kan dyrke idræt sammen

Der bliver mulighed for en påskefrokost med lidt flere deltagere end hidtil ventet.

Forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer udendørs fra mandag, og det hæves for udendørs idræt fra 25 personer til 50 personer.

Det er et politisk flertal enig om torsdag aften, hvilket fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

»Det her var, hvad der kunne etableres et flertal for, men det rokker ikke ved regeringens meget fastcementerede og uambitiøse niveau«, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

Der åbnes også for udendørs gudstjenester med op til 50 personer. Der ændres dog ikke ved de gældende regler for indendørs gudstjenester.

Forhandlingernes fokus er den langsigtede plan for genåbningen af Danmark, så samfundet får et overblik over rækkefølgen af de delvise genåbninger.

Men grundet de lavere smittetal er der plads til yderligere genåbning allerede fra mandag.

»Vi er meget tilfredse med, at vi kan være mere sammen udendørs. Man kan holde en påskefrokost for ti mennesker udenfor. Og vi kan dyrke mere idræt udenfor. Og så mødes vi på mandag og laver en større aftale om genåbningen«, siger partileder Sofie Carsten Nielsen (R) efter forhandlingerne.

Forhandlingerne om en langsigtet plan skal være færdig 23. marts.

Hovedstadens elever tilbage

Et andet element i aftalen er, at afgangselever i hovedstaden kan vende tilbage efter samme model som i resten af landet fra mandag. I de fleste landsdele er afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelser tilbage til normal undervisning på halv tid.

Hovedstaden har dog undtaget på grund af et højere smittetryk, men fra 22. marts kan de også vende tilbage.

Åbningen gælder også erhvervsuddannelser, hvor nogle elever er afhængige af undervisning, fordi det er tale om praktiske fag, hvor det er svært at modtage fjernundervisning.





Opdateres

ritzau