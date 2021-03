Yderligere 843 er smittet - antallet af indlagte fortsætter med at falde

Der er fundet yderligere 843 tilfælde af coronavirus i Danmark. Det viser fredagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittetilfældene er fundet i 323.753 PCR- og lyntest. Det svarer til, at 0,26 procent af dem har været positive.

Det tal kendes også som positivprocenten og har ligget på det samme niveau gennem en længere periode.

Det er dog svært at sammenligne fredagens smittetal med udviklingen i store dele af epidemien.

Det skyldes, at der fra sidste uge blev inkluderet tal for lyntest. Tidligere har der kun indgået PCR-test.

Snart ændres det dog igen, så de to testtyper i stedet får hver sin opgørelse.

Det skyldes, at det kan give et for højt smittetal at inkludere lyntest, da der er risiko for, at de positive testsvar er forkerte.

Usikkerheden ved testformen betyder, at man anbefales at få foretaget en PCR-test for at tjekke, om et positivt lyntestsvar er korrekt.

Viser det sig, at svaret fra lyntest var forkert, fjernes det dog ikke fra SSI’s opgørelse, hvilket vil kunne give for høje tal.

Derfor vil positive svar fra lyntest snart blive opgjort i en egen kategori for mulige coronatilfælde.





Antallet af indlagte fortsætter med at falde

Fredag morgen var 191 personer indlagt med covid-19 på landets hospitaler. Det er fire færre end et døgn tidligere. Det er det laveste antal indlagte i flere måneder.

På landets intensivafdelinger lå 38 smittede, og af dem var 22 tilkoblet en respirator. Det er samme antal som torsdag morgen.

Der er ikke sket yderligere dødsfald blandt smittede. I alt er 2397 smittede afgået ved døden under epidemien.

Opdateres

Ritzau