Hver anden smittet får negativt svar efter lyntest

Hvis du tager til påskefrokost med en negativ lyntest for covid-19 i lommen, kan du langtfra vide dig sikker på, at du ikke er smittet og ikke kommer til at smitte familien hen over karrysilden. Nye og opsigtsvækkende tal fra Statens Serum Institut afslører nu, at der ikke kun er høj risiko for falsk positiv, som Politiken beskrev i sidste uge, men at risikoen for falsk negativ faktisk også er høj.

Og den er alvorligere, for folk er mere afslappede i deres omgang med hinanden, når de har fået en negativ lyntest.

»Vi må desværre konstatere, at antigentests (lyntests, red.) er ret upræcise til at udpege en smittet person. Vi kan se, at 47 procent af alle dem, der reelt er smittede med corona, får et negativt testsvar efter en antigentest, altså er de testet falsk negative«, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef for infektionsberedskab.

Fra 1. februar til 23. marts har 117.670 borgere inden for 48 timer fået både en lyntest og den præcise PCR-test. 4.069 var positive ifølge PCR-testen, men lyntesten havde kun fanget de 2.159 heraf. Derfor fik 1.910 personer med coronavirus i kroppen tilsendt et negativt testsvar. Altså var 47 procent falsk negative.