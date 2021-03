Store blå lattergasflasker hitter blandt unge: Giver fryse- og nerveskader

For at komme det stærkt voksende misbrug af lattergas blandt unge til livs, indførte Folketinget sidste år ny lovgivning, mere kontrol og store bøder for salg til private.

I dag er det forbudt at sælge lattergaspatroner til unge under 18, og det er kun tilladt at købe to små patroner af gangen for voksne. Samtidig er det nu helt forbudt at sælge de store lattergasbeholdere til private.

Alligevel er det de store lattergasbeholdere, som nu volder nye problemer.

Det oplyser Giftlinjen på Bispebjerg Hospital til TV 2 Lorry.

Sidste år registrerede Giftlinjen nemlig en helt ny type skader forårsaget af misbrug af lattergas.

»Det er unge, der har inhaleret direkte fra de store blå gasflasker, og de har symptomer på forfrysningsskader i mund og svælg. Det er ikke noget, vi har set tidligere«, siger overlæge på Giftlinjen, Dorte Fris Palmqvist.

»Gassen er jo under tryk i flasken. Når den så bliver inhaleret, så sker der er kuldeudvikling - og det er så det, der forårsager de her forfrysningsskader«, siger Dorte Fris Palmqvist.

Overlægen forklarer, at alle måder at misbruge lattergas på er risikable, og der er i værste fald risiko for - fordi det er under tryk - at man kan få skader nede i luftvejene

»Uagtet om du tager lattergassen fra en ballon eller en blå flaske, så vil der være risiko for iltmangel, fordi du fortrænger den ilt, der er nede i lungerne. Du vil også have risiko for, at du får nerveskader«, siger Dorte Fris Palmqvist.

Nyt fænomen på gaderne

Fra Nørrebro til Valby, Amager Strand, Humlebæk, Mørkhøj, Brønshøj og Vanløse melder en lang række borgergrupper på Facebook om et nyt fænomen.

Her ligger de store blå lattergasflasker henkastet på gader og stræder og i naturen.

Det er også tilfældet i Ballerup, hvor Klaus Kiær, som er initiativtager til netværket NatureSays#Metoo – en gruppe mennesker, som frivilligt fjerner affald i naturen - har sat sig for at rydde op efter misbrugerne.

Tidligere var de små lattergaspatroner i mange spande og kilovis en del af problemet. I dag er det næsten udelukkende de store blå beholdere, som kan fylde flere indkøbsvogne, når de bliver samlet op.

»Det er ret vildt«, siger Klaus Kiær, der som dokumentation fremviser tre indkøbsvogne, som er propfyldte med de store lattergasbeholdere.

»Dem har vi samlet sammen på bare et år. Jeg tror, der er omkring 3-400. Og vi har afleveret et lignende antal på genbrugspladsen. Og så er der andre frivillige – uden for vores netværk, som også samler dem op. Så samlet set er vi på den anden side af tusind«, siger Klaus Kiær til TV 2 Lorry.

Hvor finder I dem henne?

»Alle mulige steder. I gågaden, på parkeringsarealer, i naturen. Og vi finder dem også ved til- og frakørslen til motorvejen, hvor de bærer tydeligt præg af at være kastet ud af en bil«, siger Klaus Kiær.

Handel foregår på nettet

TV 2 Lorrys research viser, at meget af handlen foregår ulovligt via nettet, og derfor er det altså fortsat muligt for unge at skaffe lattergas i store mængder.

Og selv om de fleste butikker overholder loven, er der fortsat kiosker i hovedstadsområdet, som på trods af forbuddet fortsat sælger de store blå lattergaspatroner.

TV 2 Lorry kunne uden problemer selv købe en stor, blå lattergasbeholder i en kiosk på Frederiksberg, mens to andre kiosker - en på Nørrebro og en i Vanløse - fortæller, at de sælger dem, men ikke har dem på lager i øjeblikket.

TV 2 Lorry har efterfølgende rettet henvendelse til ekspedienten i kiosken på Frederiksberg, men han ønsker ikke at lade sig interviewe.

Ritzau