»Det giver ingen mening«: Forskere ryster på hovedet ad coronapas-regel

Der er ikke evidens for, at hundredtusinder tidligere syge skal lade sig teste for at få et coronapas. Myndighedernes egen evidens peger på, at du er immun i mindst 6-8 måneder. »Endnu et eksempel på det danske overforsigtighedsprincip«, siger forsker.