Bornholmsk genåbning har været uden smittestigning

Bornholm fik 1. marts lov at genåbne blandt andet frisører og køreskoler mere end en måned før resten af landet, og det er sket uden en stor smittestigning.

Det skriver TV2.

Den seneste uge er der blot registreret tre coronatilfælde, og siden genåbningen har der kun været ni smittetilfælde på øen.

Til sammenligning blev der alene søndag registreret 600 smittetilfælde i hele Danmark i løbet af 24 timer.

Som en del af den tidlige genåbning har Bornholm været underlagt de samme krav, som fra tirsdag gælder hele landet.

Det vil sige, at kunder har skullet fremvise en negativ test i de liberale erhverv. Og det samme har gjort sig gældende for rejsende til og fra øen.

Samtidig er alle bornholmere blevet anbefalet at lade sig teste en gang om ugen, og generelt er kravene blevet fulgt, skriver TV2.

Erfaringerne kan bruges som forbillede for resten af landet, vurderer Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

»Bornholm er et godt sted at lave sådan et eksperiment. Og det viser nu, at det er muligt at genåbne med kraftig brug af antigentest og PCR-test, så vi fjerner de smittede fra befolkningen så hurtigt som muligt, siger han til TV2.

Viggo Andreasen siger samtidig, at den kommende tids smittetal på Bornholm bliver interessante at følge.

Ifølge lektoren har Bornholm bestået eksperimentet, men om påsken og flere turister på øen vil ændre det, er spændende at se, siger han.

Fra tirsdag åbner resten af landets liberale erhverv, herunder frisører, tatovører og køreskoler.

Det gælder dog ikke Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe, der grundet høj smitte må vente til 11. april.

Derudover kan elever i 5.-8.-klasse komme fysisk i skole på halv tid. Det samme gælder ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser - for eksempel elever i 1.g og 2.g.

ritzau