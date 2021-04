Lægemiddelstyrelse afviser at give AstraZeneca-anbefaling

Lægemiddelstyrelsen vil ikke komme med en anbefaling om AstraZeneca-vaccinen, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) onsdag meldte ud, at der var en mulig sammenhæng mellem vaccinen og et særligt sygdomsbillede med blodpropper.

Enhedschef Tanja Erichsen henviser til Sundhedsstyrelsen, som vil komme med en udmelding om vaccinen i næste uge. Danmarks brug af AstraZeneca er i øjeblikket sat på pause indtil 15. april.

»Det er Sundhedsstyrelsens opgave. Jeg forholder mig til data på det og det, som vi får ind nationalt og internationalt«, siger Tanja Erichsen.

En række indberetninger har antydet en sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og en sjælden type blodpropper. Blodpropperne kommer flere ad gangen og sammen med et lavt antal blodplader. Nogle af patienterne har også oplevet blødninger.

Ved vacciner skal fordelene ved vaccinen overgå ulemperne. Det betyder, at det ikke skal være farligere for en person at få en vaccine, end det ville være, hvis personen fik sygdommen, man vaccinerer imod.

Yngre mennesker er i mindre risiko for at blive alvorligt syge med covid-19, og derfor giver nogle lande kun vaccinen til de ældre. I Storbritannien anbefaler myndighederne efter udmeldingen fra EMA, at folk under 30 år tilbydes en alternativ vaccine.

I Sverige, Italien og Belgien giver man vaccinen til folk under henholdsvis 65, 60 og 55 år. Men det har ikke været muligt for EMA at identificere alder som en risikofaktor, forklarer Tanja Erichsen.

»Der er ikke identificeret nogle særlige risikogrupper. Men det, der skal ske, er, at Sundhedsstyrelsen nu skal ind at lave en sundhedsfaglig vurdering i forhold til resultaterne fra de her undersøgelser«, siger hun.

Opdaterer produktinformation

Sundhedsstyrelsen benytter sig ikke udelukkende af data om vaccinen til at træffe en beslutning. Styrelsen skal også tage det danske smittetryk og tilgængeligheden af andre vacciner med i overvejelserne.

»Ud fra det skal den træffe beslutning om, hvorvidt man fortsat skal bruge AstraZeneca-vaccinen i Danmark«, siger Tanja Erichsen.

Brugen af vaccinen fra AstraZeneca er eller har også været stillet i bero i flere andre lande, mens man afventer yderligere undersøgelser.

AstraZeneca er efter ønske fra europæiske sundhedsmyndigheder ved at opdatere deres produktinformation. Medicinalvirksomheden »arbejder allerede for at forstå de konkrete sager, epidemiologien og mulige mekanismer, der kan forklare disse ekstremt sjældne tilfælde«, lyder det i en pressemeddelelse efter onsdagens melding fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

