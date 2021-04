To ud af fire godkendte vacciner er sat i bero

AstraZeneca-vaccinationer er sat på pause, og Johnson & Johnsons vaccinestart er udskudt. Få overblik her.

Johnson & Johnson har tirsdag besluttet at udskyde udrulningen af selskabets vaccine i Europa og dermed Danmark.

Det sker, efter at USA har anbefalet at sætte vaccinationerne på pause efter seks sjældne tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede.

I forvejen er AstraZeneca-vaccinen sat på pause i Danmark. Få et overblik over de fire godkendte vacciner, som Danmark har købt, og de yderligere to vacciner, der lagt billet ind på, men som endnu ikke er godkendt.

Pfizer/BioNTech

Blev godkendt af EU-Kommissionen 21. december, og de første danskere blev vaccineret 27. december.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

Moderna

Blev godkendt 6. januar i EU, og Danmark fik de første doser 12. januar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,0 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

AstraZeneca

Godkendt i EU 29. januar, og de første danskere blev vaccineret i starten af februar. 11. marts blev vaccination med AstraZeneca sat på pause for at undersøge sjældne tilfælde af blodpropper.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 2,6 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

Johnson & Johnson

Vaccinen blev godkendt i EU 11. marts. De første doser skulle have været ankommet 14. april, men Johnson & Johnson har 13. april besluttet at udskyde udrulningen i Europa.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer. Vaccinen gives som en enkelt dosis.

CureVac

Har endnu ikke søgt om godkendelse i EU, men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at se på data fra afsluttende forsøgsstudie.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,5 millioner personer. Vaccinen skal gives som to doser.

Sanofi/GSK

Vaccine er et stykke fra at være klar og er i øjeblikket i gang med et fase 2-studie - det næstsidste.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer. Vaccinen er testet både som en og to doser.

Novavax

Har endnu ikke søgt om godkendelse i EU, men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at se på data fra afsluttende forsøgsstudie.

EU-Kommissionen meddelte før jul, at man har taget hul på at forhandle en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser. Forhandlingerne kan tage flere måneder. Vaccinen skal gives i to doser.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters

Ritzau