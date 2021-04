Pårørende til AstraZeneca-dødsfald kræver erstatning af Danmark

Danmark har ifølge Jyllands-Posten modtaget det første erstatningskrav for et dødsfald forårsaget af en særlig blodproptype, som myndighederne kæder sammen med AstraZeneca-vaccinen.

Det oplyser Patienterstatningen, der behandler sager om erstatning til borgere, der bliver ramt af alvorlige bivirkninger fra blandt andet lægemidler.

Patienterstatningen har modtaget samlet 29 erstatningsansøgninger fra borgere, der har fået Astrazeneca-vaccinen. Yderligere otte sager vedrører vaccinen fra Pfizer. Der er ingen sager om vaccinen fra Moderna.

Direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast hæfter sig ved, at det stadig er ganske få sager taget i betragtning af, at næsten en million borgere har fået første stik med en vaccine.

»Men vi ved, at der er flere sager derude, og dem vil vi gerne have ind, for har man fået en alvorlig, varig bivirkning, er hele idéen med patienterstatningssystemet, at man skal kunne få en erstatning«, siger hun.

Sundhedsstyrelsen satte den 11. marts vaccinationerne med AstraZeneca-vaccinen i bero. Lægemidlet erb levet sat i forbindelse med en række alvorlige blodpropper omgivet af et meget sjældent sygdomsbillede.

Det besynderlige var, at blodpropperne kom flere ad gangen, og at der hos patienterne samtidig var målt et meget lavt antal blodplader. Flere af patienterne havde også blødninger.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meldte senere ud, at antallet af blodpropper ikke var højere ved vaccinerede end hos den generelle befolkning.

EMA konkluderede 7. april, at der var en mulig sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen, men anbefalede stadig at bruge den, da ’fordelene ved vaccinen opvejede ulemperne’.

Onsdag meldte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ud på et pressemøde, at vaccinen vil blive taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Det er nemlig nu bekræftet, at vaccinen kan forårsage, hvad fagfolk har døbt Vitt. Det står for vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni. Med andre ord er det bekræftet, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de usædvanlige blodpropper.

Desuden har Sundhedsstyrelsen taget det med i sine overvejelser, at Danmark har et lavt smittetryk og desuden relativt god adgang til vacciner, hvorfor styrelsen vurderer, at man kan fortsætte vaccinationen uden AstraZeneca-vaccinen.

