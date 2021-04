Polen giver første stik med Johnson & Johnson-vaccine

Polen har torsdag givet de første stik med vaccinen fra amerikanske Johnson & Johnson, selv om selskabet har sat udrulningen af vacciner i Europa i bero.

Polens begrundelse for at gå i gang er, at fordelene i forhold til at forhindre coronavirus opvejer de ulemper, der måtte være med bivirkninger.

Det fortæller Michal Dworczyk, som fører tilsyn med Polens vaccineprogram.

»I forhold til Johnson & Johnson-vaccinen er det i dag første dag, vi har brugt den«.

»Vi har ikke fået nogen signaler om, at der skulle være problemer, eller at patienter har afvist at tage vaccinen«, siger han ifølge Reuters.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, valgte tirsdag at sætte vaccinationer med Johnson & Johnson-vaccinen på pause.

Der er registreret seks sjældne tilfælde med blodpropper blandt de knap syv millioner, som har fået vaccinen i USA. Det skal nu undersøges, om der er en sammenhæng.

Den amerikanske pause betød, at Johnson & Johnson valgte at udskyde udrulningen i Europa, som ellers skulle til at starte.

I Danmark står der i underkanten af 40.000 Johnson & Johnson-vacciner på køl.

De kan ifølge Sundhedsstyrelsen ikke anvendes, fordi Johnson & Johnson har sat dem i ’karantæne’. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ritzau